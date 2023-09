Prefeitura de Guamaré garante o pagamento do 1/6 de férias e do retroativo do piso para os Trabalhadores da Educação

Em diálogo permanente com as entidades representativas da Educação, o prefeito Arthur Teixeira, firmou um acordo acerca do pagamento referente ao 1/6 de férias e ao retroativo do piso nacional, iniciando a partir da folha de pagamento deste mês.

O acordo foi firmado na manhã desta quinta-feira (14), após duas reuniões com as entidades sindicais, SINTE Regional Macau e com o Sindicato dos Servidores Municipais de Guamaré (Sindserg). Com a decisão, o prefeito Arthur reafirma o respeito e o compromisso da gestão com a categoria.

Durante a negociação, a Prefeitura apresentou uma proposta e as entidades retornaram com uma contraposta, que foi acatada na integralidade pela gestão.

Foi acordado que os servidores receberão o valor referente ao 1/6 de férias integralmente para toda a categoria, na folha de pagamento do mês de setembro. E a partir de outubro, a Prefeitura de Guamaré inicia o pagamento referente ao retroativo do piso nacional (janeiro, fevereiro e março), em seis parcelas.

O acordo soma um total de mais de 1 milhão de reais investidos na valorização dos profissionais da Educação de Guamaré. “o cumprimento do Piso Nacional foi uma garantia do prefeito Arthur, que vem sendo cumprindo desde o mês de abril. Mesmo diante de desafios orçamentários, a gestão buscou soluções para garantir esse direito”, ressalta o secretário municipal de Educação, Renato Dantas.

Assecom/PMG