PREFEITURA DE GUAMARÉ GASTA QUASE R$ 20 MIL COM FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA RÉVEILLON

A Prefeitura de Guamaré oficializou a contratação de uma empresa para a realização de um show pirotécnico de aproximadamente 12 minutos durante a virada do ano. O evento, que acontecerá no dia 31 de dezembro de 2024, custará aos cofres públicos o valor de R$ 19.620,00 (dezenove mil, seiscentos e vinte reais).

A homologação da licitação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios na ultima quinta-feira (26). A empresa vencedora, HRFX EFEITOS LTDA, foi contratada para fornecer e executar o espetáculo de fogos, destinado à comemoração do Réveillon.

A escolha foi feita por meio de dispensa de licitação nº 028/2024, com o objetivo de atender às demandas da Secretaria Municipal de Administração.

O valor destinado ao show pirotécnico gerou controvérsias nas redes sociais e grupos de WhatsApp da cidade. Enquanto parte da população valoriza a realização do evento como uma tradição, outros questionam se o investimento é adequado.

Tendo em vista que a prefeitura se encontra com salários atrasados de servidores terceirizados há três meses dentre outras dividas. Para maioria é considerado um gasto desnecessário com a curta duração do show pirotécnico.

Clique aqui: Prefeitura de Guamaré – Licitação Fogos 2024