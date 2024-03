PREFEITURA DE GUAMARÉ HOMOLOGA RESULTADO FINAL DE CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura de Guamaré homologou o resultado final do concurso público para servidores municipais. A divulgação ocorreu por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMA), conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios do RN (FEMURN), datada desta quinta-feira, 7 de março.

O concurso ofertou 335 vagas para diversos cargos, incluindo Agente Comunitário de Saúde, Fiscal de Vigilância Sanitária, Professor, Médico, Enfermeiro, entre outros.

De acordo com o secretário Municipal de Administração, Deyvid Soares, este certame teve por finalidade buscar a melhoria da prestação dos serviços públicos ao munícipe. “O último concurso público dessa magnitude ocorreu há mais de 18 anos, sendo assim, é indubitável o compromisso que a administração tem demonstrado na condução de todo o processo com transparência e observância dos prazos legais. A Funcern, banca organizadora do concurso, divulgou o resultado final em 9 de fevereiro, e menos de 30 dias depois, o resultado foi homologado pela gestão”, informou Soares.

Os novos servidores serão submetidos a jornadas de trabalho que variam de 20 a 40 horas semanais, com remunerações mensais entre R$ 1.320,00 e R$ 9.000,00.

A homologação é a confirmação das etapas anteriores, ou seja, é o momento em que a administração pública aprova as fases que aconteceram e confirma a lista de habilitados repassada pela banca.

Somente a partir da homologação é que a Prefeitura está autorizada a avançar para as próximas etapas e apta a iniciar as convocações, que serão feitas de acordo com a necessidade das áreas e também conforme a disponibilidade financeira, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos.

Durante o período, é fundamental que os habilitados acompanhem o Diário Oficial, onde serão publicadas as convocações e outras informações sobre o concurso. E também fiquem atentos aos itens e documentos exigidos pelo edital. Aproveitando para já verificarem os documentos que demoram para serem emitidos e que são exigidos para a posse. Já que a não apresentação dos documentos exigidos ou o descumprimento de algum dos itens constantes em edital impossibilitará a convocação para assumir o cargo.

O concurso público terá validade pelo período de dois anos, a contar da homologação dos resultados, podendo ser prorrogado por tempo semelhante, se necessário.

