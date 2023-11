Prefeitura de Guamaré realiza encerramento do curso do Transformaê com feira de negócios e entrega de certificados

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Assistência Social, e em parceria com o SEBRAE/RN, promoveu o encerramento do curso do Transformaê, do Programa Cidade Empreendedora, com uma feira de negócios e entrega de certificados.

Durante a feirinha, os empreendedores tiveram a oportunidade de expor, divulgar e vender seus produtos, além de participar da inspiradora palestra “A Magia da Transformação está em Você”, ministrada pelo Consultor SEBRAE, Saulo Diniz. A feira de negócios foi um sucesso, proporcionando aos empreendedores locais uma excelente oportunidade de mostrar seus produtos e serviços para a comunidade. Além disso, a entrega dos certificados aos participantes do curso foi um momento de reconhecimento e celebração do empreendedorismo guamareense.

A Prefeitura de Guamaré parabeniza todos os participantes do Transformaê e reforça seu compromisso em apoiar o empreendedorismo local, visando sempre o desenvolvimento econômico e social do município.

Assecom/PMG