PREFEITURA DE GUAMARÉ REALIZA POSSE DE 53 NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura de Guamaré deu um passo importante para o fortalecimento dos serviços municipais ao empossar 53 novos servidores, em uma solenidade realizada na última quarta-feira, 7 de agosto, no Complexo de Proteção Social, localizado na Rua Rio Apodi nº 2023 – Vila Maria. Este evento marca a primeira etapa da convocação dos aprovados no concurso público, que não ocorria desde 2006.

A convocação foi formalizada através do edital nº 001/2024, assinado pelo prefeito Arthur Henrique da Fonseca Teixeira, e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte (FEMURN) no dia 17 de julho.

O prefeito Arthur Teixeira expressou sua satisfação com a realização do concurso e a posse dos novos servidores. “São 18 anos sem concurso no município. Nós realizamos o concurso em pouco tempo e agora já estamos vendo os novos servidores assumindo seus cargos. Nosso compromisso é continuar convocando os aprovados conforme o cronograma estabelecido junto à comissão de aprovados. Guamaré precisa do trabalho e da dedicação de cada um desses novos servidores”, afirmou Teixeira, ao dar as boas-vindas aos empossados.

A cerimônia contou com a presença da Vice-prefeita Eliane de Edinho, além dos secretários municipais de Administração, Saúde, Educação e Turismo, e outros representantes da gestão municipal. A prefeitura estabeleceu um cronograma para as próximas convocações, que deve ser cumprido até o final do ano, garantindo que todos os aprovados tenham a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da cidade.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Guamaré reafirma seu compromisso com a transparência e a eficiência na gestão pública, promovendo a valorização do serviço público e a melhoria da qualidade de vida da população.

BG