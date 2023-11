Prefeitura de Guamaré realizará 1ª Feira de Jovens Empreendedores de 14 à 17 de novembro

A Prefeitura de Guamaré, em parceria com o SEBRAE, estará realizando nos dias 14 e 17 de novembro a 1ª Feira de Jovens Empreendedores dos Centros de Educação de Guamaré.

A Feira de Jovens Empreendedores é mais uma etapa do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), destinado a fomentar a educação e a cultura empreendedora nos anos finais do Ensino Fundamental.

Por meio de atividades lúdicas, o ambiente da aprendizagem sensibiliza os estudantes a assumirem riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar observador para que possam identificar, ao seu redor, oportunidades de inovação, mesmo em situações desafiadoras.

As atividades são desenvolvidas ao longo do ano pelos próprios professores da rede municipal, que foram capacitados pelo SEBRAE para aplicar a metodologia do projeto.

Com a Feira de Jovens Empreendedores, os estudantes estão tendo a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do ano letivo durante as atividades do JEPP. Se liga nas datas e locais das feiras:

FEIRA DE JOVENS EMPREENDEDORES DO BENVINDA

Data: Terça-feira, 14 de novembro de 2023

Horário: a partir das 18h

Local: Rua Dinarte Mariz, em frente ao Mercado Municipal, no Centro de Guamaré

Feira de Jovens Empreendedores do Madalena

Data: Sexta-feira, 17 de novembro de 2023

Horário: a partir das 16h

LOCAL: QUADRA DO MADALENA, NA PRAÇA DA JUVENTUDE, EM BAIXA DO MEIO

Venha prestigiar e se encantar com as ideias inovadoras dos nossos jovens empreendedores, que aprenderam não apenas sobre negócios, mas também sobre trabalho em equipe, resiliência e criatividade.

Vamos juntos celebrar o esforço e dedicação dos nossos jovens empreendedores! PARTICIPE!

Assecom/PMG