PREFEITURA DE GUAMARÉ TEM ARRECADAÇÃO SUPERIOR A 21 MILHÕES EM DEZEMBRO DE 2024

Com orçamento previsto para o ano de 2024 de R$ 270.697.465,00 (duzentos e setenta milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), a Prefeitura Municipal de Guamaré, fechou o mês de DEZEMBRO de 2024 com uma arrecadação superior a R$ 21 milhões.

Porém, os valores exatos de R$ 21.215.829,88 foram inferiores ao mesmo período do ano anterior, na ordem de R$ 27.040.165,87 (Dezembro /2023). Os dados foram subtraídos do portal do Banco do Brasil – Setor Público/Transferências Constitucionais, conforme se observa do link abaixo:

https://demonstrativos.apps.bb.com.br/arrecadacao-federal/selecao

PASSO A PASSO: acessando o link é somente incluir o nome do beneficiário: GUAMARE (sem acento) e continuar. Em seguida, selecionar o período inicial e o final, além do fundo (que no caso devem ser escolhidos TODOS).

NOTA DO BLOG

Os dados apresentados nesta matéria podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta mudança se dá devido ao portal da transparência não possuir um sistema de atualização automática.

Muitas vezes uma informação publicada no portal é modificada em até 10 ou 15 dias depois do fechamento do mês, quando se conclui a alimentação do sistema.

Deste modo os valores apresentados na matéria poderão aumentar substancialmente à medida que o portal da transparência do município é atualizado.

Não está incluída no valor acima, a arrecadação do município mensal com o Imposto Sobre Serviços (ISS), que chega a marca de mais de R$ 1 milhão, além dos recursos extras como emendas, dentre outros.