PREFEITURA DE MACAU AVANÇA NA REORGANIZAÇÃO DA SAÚDE E INAUGURA A MAIOR UBS DO MUNICÍPIO EM DIOGO LOPES

Um grande passo foi dado na reorganização da rede municipal de saúde do município de Macau, com a inauguração da Unidade Básica de Saúde Maria Firmino Rodrigues em Diogo Lopes, nesta sexta-feira 15 de março. Construída com recursos do orçamento municipal e de emendas impositivas da Câmara de Vereadores, a obra custou cerca de R$ 1,3 milhão.

Recebida com muita alegria e emoção pela população, a nova UBS era muito aguardada pelos moradores de Diogo Lopes e Sertãozinho, que ao longo solenidade de inauguração, deixaram transparecer a felicidade e a emoção em receber o novo equipamento de saúde na gestão do prefeito José Antônio de Menezes.

O Prefeito José Antônio de Menezes também comemorou a importante conquista. Em sua fala, ele declarou a alegria pela presença dos moradores em um dia histórico para o distrito: “Fui eleito para trabalhar pela cidade e estamos aqui hoje entregando uma obra que é resultado do nosso compromisso assumido com os moradores de Diogo Lopes, que passam agora a contar com uma unidade básica de saúde moderna e bem equipada”, disse o prefeito.

A Secretária de Saúde do município, Terezinha Menezes lembrou as inovações que chegam com a nova UBS, citando o exemplo do primeiro consultório odontológico com dois equipamentos de odontologia. “Esta unidade também oferece atendimento médico de clínico geral, além de serviços especializados em enfermagem, nutrição, psicologia, pediatria, ultrassonografia, entre outros serviços de saúde e especialidades”, destacou.

Para aquisição de mobília, impressoras e computadores, foram utilizados recursos de emendas federais do senador Styvenson Valentim e da deputada federal Natália Bonavides. . “Eu sou uma sonhadora, Prefeito você está realizando um sonho, obrigada. Nós estamos aqui comemorando o sonho de muitas pessoas, é um dia de alegria”, declarou Heline Miranda, Diretora da UBS.

A solenidade foi prestigiada pelo Conselho Municipal de Saúde, vereadores, secretários e assessores do município, além de profissionais de saúde e moradores da localidade. Nos últimos 38 meses, a Prefeitura de Macau realizou reformas nas UBSs da Ilha de Santana, Cohab, Valadão e Bairro dos Navegantes.

*Com informações: Assecom/PMM