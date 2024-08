PREFEITURA DE MACAU COMPLETA 230 CIRURGIAS DE CATARATA E PTERÍGIO NO HOSPITAL ANTÔNIO FERRAZ

A Prefeitura de Macau, através da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta sexta-feira, 09, um novo mutirão de cirurgias de catarata e pterígio, para completar 230 procedimentos, nos últimos 45 dias. Sem intercorrências, as cirurgias foram realizadas no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Antônio Ferraz.

A catarata é uma lesão ocular que torna o olho cristalino opaco e deixa a visão embaçada, como se houvesse uma névoa diante dos olhos. A doença afeta principalmente a população com mais de 60 anos de idade.

Para a paciente, Francisca Oliveira, moradora do Porto de São Pedro, fazer a cirurgia de catarata dos dois olhos em Macau foi a realização de um sonho. “Fiz um olho e agora vou operar o outro. Estou muito feliz, pois se não fosse essa ação da prefeitura, eu não teria condições de pagar pelo procedimento”, disse.

“A catarata é responsável por quase metade das cegueiras no mundo e o único tratamento eficaz é a cirurgia”, destacou o prefeito José Antônio de Menezes. Os pacientes recebem o acompanhamento necessário da equipe médica no pós operatório.