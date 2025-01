PREFEITURA DE MACAU CONFIRMA CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS ATRASADOS PARA A SEXTA-FEIRA, 17

Com atraso de salários, a Prefeitura de Macau, através da sua Assessoria de Comunicação, acabou de oficializar ao blog com exclusividade, que na próxima sexta-feira, 17, os servidores que foram às ruas hoje protestar, terão a garantia de um cronograma de pagamentos.

Por lei municipal, o pagamento da folha salarial dos servidores efetivos e inativos, referente ao mês de dezembro, deveria ter sido paga até a última sexta-feira, dia 10, o que não ocorreu.

Segundo informações, até o início da tarde desta terça-feira, 14 de janeiro, as contas da prefeitura já acumulavam em saldo próximo dos R$ 8 milhões e a expectativa é que a receita ultrapasse os R$ 14 milhões, neste primeiro mês de gestão.

O pronunciamento oficial do Comitê de Crise e da Prefeita Flávia Tavares Veras é aguardado com muitas expectativas, principalmente pelos dirigentes de sindicatos das diversas categorias de trabalhadores do município.

Tem quem arrisque palpites e antecipe o que vem por aí. “A prefeita deve sugerir aos sindicatos, o parcelamento no saldo de salários que ela deixou de pagar no último dia 10, e garantir o pagamento dos vencimentos de janeiro até o último dia útil”, disse uma fonte ouvida pelo Blog.

Blog Celso Amâncio