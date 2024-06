MACAU: PREFEITURA INVESTE NA REFORMA E MELHORIA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura de Macau entregou nesta terça-feira (18), a reforma do CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, localizado na Rua João Garcia, bairro do Valadão. Durante a inauguração, o prefeito José Antônio de Menezes lembrou que o prédio ganhou nova fachada e passou por melhorias em sua estrutura, incluindo pintura, manutenção do telhado e forro, substituição de piso e esquadrias, serviços nas redes elétrica, hidráulica e de esgotos, além de adequações na estrutura para atender as normas de acessibilidade.

O investimento da prefeitura com a reforma foi superior a R$ 300 mil. O prefeito José Antônio de Menezes, lembrou do estado de abandono que a gestão recebeu o prédio em janeiro de 2021, totalmente em ruínas e sem condições de prestar um bom serviço à população. “Contamos agora com uma estrutura de excelência, composta de recepção com acessibilidade, sala do setor técnico, sala para atividades em grupo ou reuniões, sala de atendimento individual ou familiar adequado para acolhida, banheiros com acessibilidade, cozinha, almoxarifado e área de serviço.

“Com a reforma do prédio e contando com a força de trabalho e a dedicação de uma equipe capacitada para ouvir e acolher o cidadão macauense, o CREAS está ainda mais preparado para exercer sua função de proteção e garantia de direitos as famílias e indivíduos que precisam das políticas públicas da Secretaria de Assistência Social”, destacou a Secretária Municipal de Assistência Social, Kelly Teodósio.

Equipe multidisciplinar

Diretora do CREAS, Érica Barbosa, destacou que o Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Macau, conta com uma equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais, psicóloga, advogada e orientadores sociais. “Temos um time de ótimos profissionais que estão preparados para atuar na proteção e no atendimento especializado a famílias e indivíduos em situação de risco social”, revelou.

Os serviços ofertados pelo CREAS podem ser acessados de forma espontânea ou por encaminhamento de diferentes áreas, bem como por outros órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, como: Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, Ministério Público e Pode Judiciário, entre outros.

Além da presença do prefeito José Antônio de Menezes, a solenidade de inauguração do novo CREAS, contou com as presenças de vereadores, secretários e assessores do município, servidores públicos e da população em geral. Sob a regência do maestro Israel Silva, a Filarmônica Monsenhor Honório foi responsável pela acolhida das autoridades e convidados.

Com informações: Assecom/PMM