PREFEITURA DE MACAU OFERECE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA 160 ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS

Em um balanço sobre a qualidade da educação inclusiva oferecida pela rede municipal de ensino, a Prefeitura de Macau apresentou números que demonstram o compromisso da gestão com o ensino para pessoas com deficiências. Atualmente, a Secretaria de Educação e Cultura oferece suporte pedagógico a mais de 160 crianças e adolescentes com deficiência.

O suporte se dá em sala de aula e no contra turno, com o acompanhamento de oito profissionais do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar-NAM, que conta com Psicopedagogos, Fonoaudióloga, Psicóloga, Assistente Social, Pedagogas e Professor de Educação Física.

Ao todo, 57 profissionais capacitados atuam em sala de aula, oferecendo o acompanhamento necessário para esses alunos e suas famílias. Na equipe multidisciplinar, tem Professores de Educação Especial, Cuidadores, Professores de Atendimento Educacional Especializado, além de Professor e Intérprete de Libras.

“A Educação Especial é uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis, etapas e modalidades do caminho educacional. Pela Educação Especial são assegurados serviços e recursos voltados para as necessidades dos alunos com deficiência, transtornos de desenvolvimento e altas habilidade”, destacou a professora Suely Miranda, Secretária de Educação e Cultura do município.