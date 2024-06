PREFEITURA DE MACAU REALIZA AS PRIMEIRAS CIRURGIAS DE CATARATA NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTÔNIO FERRAZ

Um marco histórico na saúde pública de Macau. Neste sábado (29), a Secretaria Municipal de Saúde, realizou um mutirão de cirurgias de catarata, atendendo 49 pacientes no novo Centro Cirúrgico do Hospital Antônio Ferraz. O prefeito José Antônio de Menezes acompanhou de perto a ação, conversou com pacientes que externaram a satisfação pela oportunidade de realizar a cirurgia na rede pública, sem a necessidade de se deslocar para outras cidades.

“Este primeiro mutirão foi importantíssimo para que estas pessoas voltassem a ter qualidade de vida e a enxergar melhor. Estamos trabalhando para praticamente zerar a fila de espera e reduzir também o número de pacientes aguardam por cirurgias como esta”, afirmou o prefeito José Antônio de Menezes, lembrando que só foi possível realizar as cirurgias de catarata em Macau, devido o investimento da prefeitura na reforma e aquisição de equipamentos modernos para o Centro Cirúrgico e Obstétrico do HAF.

A catarata acontece quando a lente natural do olho – chamada de Cristalino – fica opaca, fazendo com que a visão perca nitidez. A causa principal é o envelhecimento natural do cristalino ao longo da vida. Existe também a catarata congênita, na qual o bebê já nasce com catarata (forma mais rara) e causas secundárias como o uso crônico de corticoide, doenças metabólicas e diabetes. O tratamento da catarata é cirúrgico, não havendo outro procedimento ou medicamento para reverter o quadro.

Com informações: Assecom/PMM