PREFEITURA DE MACAU REALIZA MAIS DE 500 CIRURGIAS DE CATARATA SEM INTERCORRÊNCIAS

Em uma iniciativa inédita, a Prefeitura de Macau realizou nos últimos 150 dias, mais de 500 cirurgias de catarata e pterígio. Diferente do ocorreu no município de Parelhas (RN), onde pacientes operados de catarata perderam a visão, no município salineiro não foram registradas intercorrências.

Bem sucedidas, as cirurgias foram realizadas no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Antônio Ferraz. Os pacientes recebem aqui em Macau, todo o acompanhamento no pós operatório da equipe chefiada pelo médico Albert Dickson, sem necessidade de se deslocar para outras cidades”, destacou o prefeito José Antônio de Menezes.

Para a paciente, Francisca Oliveira, moradora do Porto de São Pedro, fazer a cirurgia de catarata dos dois olhos em Macau foi a realização de um sonho. “Fiz um olho e agora vou operar o outro. Estou muito feliz, pois se não fosse essa ação da prefeitura, eu não teria condições de pagar pelo procedimento”, disse.

“Iniciamos este ano, o ciclo de cirurgias de catarata e pterígio aqui em Macau com muita alegria e a certeza de que estamos fazendo o nosso melhor, tanto que todos os procedimentos foram realizados com sucesso. E isso só está sendo possível, porque a prefeitura equipou o centro cirúrgico do hospital da cidade com o que há de mais moderno,” afirma o médico oftalmologista Albert Dickson.

“Estava quase cego, sem enxergar e não tinha dinheiro para sair de Macau com acompanhante para operar da Catarata. Graças a Deus recuperei minha visão e voltei a assistir o futebol na televisão e a passear com o meu neto”, declarou o aposentado João Santana, beneficiado com a cirurgia.