PREFEITURA DE MACAU SERVE MAIS DE 4 MIL REFEIÇÕES POR DIA PARA 2.700 ALUNOS

Diariamente, a Prefeitura de Macau serve cerca de 4 mil refeições para 2.700 estudantes matriculados na rede municipal de ensino.

Os alunos recebem de segunda a sexta feira a merenda escolar que teve sua qualidade reconhecida pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (Cecane), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

“Quando assumimos a prefeitura as escolas não tinham merenda e as crianças eram liberadas das aulas às 9 horas da manhã e voltavam para casa com fome”, recorda o prefeito José Antônio Menezes.

Hoje a Prefeitura conta com equipes de nutricionistas, logística, qualidade e gestão. O cardápio é variado, nutritivo e saboroso e prioriza a oferta de alimentos de acordo com as diretrizes nutricionais estabelecidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

De acordo com informações do setor de nutrição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, são servidas porções de carne, frango e polpas de frutas. No cardápio semanal, também constam: melão, melancia, maçã, banana, laranja e abacaxi.

“Se o estudante tiver restrições ou intolerâncias alimentares, ele tem direito a dieta especial, é só apresentar o laudo médico que nós oferecemos uma merenda especial no ambiente escolar”, destaca o prefeito.

A refeição dos alunos é organizada a partir do tempo de permanência dos estudantes em atividade escolar. “Quanto mais tempo na escola, mais refeições são servidas, porque aluno de barriga cheia aprende mais”, observa José Antônio.

MERENDA ESCOLAR EM NÚMEROS

-1.196 são crianças matriculadas na etapa da educação infantil. Para esse público é ofertado diariamente 02 refeições: desjejum e lanche.

-1.424 são estudantes matriculados no Ensino Fundamental I e II. Para esse público é ofertado diariamente uma refeição.

-80 estudantes estão matriculados na Escola de Tempo Integral. São ofertados três refeições: 02 lanches e almoço.