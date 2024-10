PREFEITURA ENTREGA CARRO ZERO QUILÔMETRO E MELHORA SERVIÇOS DA UBS DE DIOGO LOPES

Construída com recursos próprios, representando um investimento superior a R$ 1,5 milhão, a Unidade Básica de Saúde, entregue este ano à comunidade de Diogo Lopes, recebeu um veículo zero quilômetro, neste início de outubro.

Com o custo superior aos R$ 70 mil reais, adquirido com recursos de emenda federal, com contrapartida da prefeitura, o veículo vai apoiar os serviços da equipe multiprofissional nas áreas da medicina e enfermagem, entre outros atendimentos que ocorrem também nas casas dos pacientes incapacitados de se locomover até a unidade de saúde.

Escola em tempo integral

Na última semana de setembro, a comunidade de Diogo Lopes recebeu um novo prédio, onde está instalada a primeira escola em tempo integral da rede municipal. Com alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental I, a Escola José Ribeiro da Costa passa a ser modelo de gestão escolar, nesta modalidade de ensino na região salineira.