PREFEITURA RASGA TAC, DESCUMPRE A LEI, POLUI O MEIO AMBIENTE E VIOLENTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Infelizmente Guamaré não tem mais gestão pública, o que existe é somente governo, representado num amontoado de cargos públicos destinados a garantir a manutenção de um agrupamento político para continuar no poder.

O povo de Guamaré vive a margem de suas riquezas, sem saúde, sem educação, sem infraestrutura, sem saneamento, sem dignidade, tudo fruto de suas escolhas. Vivendo num mundo paralelo, onde acham que tudo tem, mesmo não tendo nada!

Para aqueles que diziam que não tinham dúvidas que entre setembro ou outubro do ano passado: “Guamaré entraria nos trilhos”, se deparou com um trem descarrilhado.

O infeliz tema do momento é o lixão a céu aberto em que pessoas dividem o espaço com urubus, em busca de restos de lixo.

É indigno, pessoas viverem numa cidade que tem orçamento estimado de R$ 271.343.465,00 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e três mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais) somente para o exercício 2024, mas que tem serem humanos lançados sobre sobras.

É inacreditável que pessoas sejam obrigadas a passar pelo abandono do município, que não tem uma única política pública para impedir pessoas de viverem no lixo. Porém, o tema voltou à tona com bastante força, após o município está em atraso com a empresa que realiza a retirada do lixo da localidade. Assim, o que deveria ser uma estação de transbordo virou definitivamente um lixão.

Os vereadores de oposição ao governo estiveram no local e constataram o abandono. Hoje o blog esteve na localidade e confirmou que o problema é bem maior do que pensávamos. As imagens mostram que o lixo está sendo jogado até na estrada que dá acesso ao local, tomando a vegetação na margem oposta.

O problema do descarte resíduos da cidade embora não seja novidade, parecia um problema superado. Porém, assim como todos os serviços públicos encontram-se abandonados, o lixo não é diferente, trazendo à tona pessoas a margem da dignidade, tratadas como lixos humanos, convivendo entre urubus e outros animais.

O blog recorda que em temos remotos o lixão havia sido alvo de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Logo, se assim estar, é porque nada foi cumprido, sendo marcante a omissão das autoridades para essa triste realidade.

A Lei nº. 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e estabeleceu prazo para desativação dos lixões vem sendo descumprida no município, restando o crime ambiental e a humilhação humana das pessoas.

As imagens falam por si só. Até quando meu Deus, até quando?