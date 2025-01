PREPARE SEU BLOCO, REÚNA A TORCIDA E VENHA VIVER A EMOÇÃO DO CAMPEONATO DE BLOCOS 2025

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, anunciou que haverá o Campeonato de Blocos 2025. Portanto, prepare seu bloco, reúna a torcida e venha viver a emoção de cada partida.

Reunião

A Secretaria de Esportes e Laser irá realizar na próxima segunda-feira, dia 03, às 19h – na sede da Secretaria de Esportes, que fica localizada na orla da praia Aratuá, uma reunião com as equipes que participarão do campeonato deste ano.

Vale ressaltar da importância da participação de todos os presidentes de blocos que tem equipe e pretendem escrever seu time no campeonato, pois será preciso obter informações dos blocos que desejam participar, e assim elaborar a competição.

Segundo a comissão organizadora, os presidentes que não comparecerem a reunião não terá como emitir opinião posterior a respeito de nenhum quesito.

Prepare-se! A bola vai rolar em Guamaré.