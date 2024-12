PRESENTE DE NATAL: PREFEITO ARTHUR ENCAMINHA PROJETO DE LEI PARA DEMITIR 208 PAIS DE FAMÍLIA

Passada as eleições e desaparecida a serventia do povo, o presente de Natal do Prefeito Arthur Henrique para as famílias guamareenses veio em forma de demissões e exonerações em massa, salários atrasados e abandono administrativo.

Porém, os mais otimistas acreditavam que o fim do péssimo, frustrante e incompetente governo de Arthur havia esgotado todo o estoque de barbeiragens. Engano, ledo engano.

No dia 5 de dezembro de 2024, o Prefeito Arthur encaminhou a Câmara Municipal de Guamaré, um projeto de lei para demitir sumariamente 208 pais de família.

Embora muitos tenham menosprezado o discurso de campanha de Hélio Willamy. As ações de Arthur estão em completa sintonia e fazem parte de um plano meticulosamente pensado e friamente executado. Cá pra nós, o futuro Prefeito foi uma única vez na vida sincero e honesto, ao dizer que massacraria o povo, que acreditou quis se enganar, mas não se enganou!

A fala de Hélio tão repercutida nesse blog e nas redes sociais, na verdade tinha um propósito maior do que ameaçar diretamente em praça pública, e sua materialização não surgiu somente em forma de inúmeras exonerações de cargos comissionados e tantos outros demitidos das cooperativas, organizações sociais e contratos diretos com o ente públicos, exatamente após a eleição.

Contudo, sem roupa vermelha, barba branca, veado e trenó, o presente do pai de família guamareense também veio em forma de projeto de lei. Isso mesmo, foram encaminhados a Câmara Municipal ao apagar das luzes, três projetos de leis, que prometem dificultar ainda mais o emprego e a renda do povo de Guamaré. Logo, aquele que esperava permanecer mesmo com 3, 4 ou 5 meses de salários atrasados, vivendo a estória de “passar a borracha” e “esquecendo pra trás”, vai ter que aceitar a frase modificada do Youtuber Gugu da Catingueira: “vai ficará forinha, viu!”.

Todos sabem que o município acumula a negativa marca de mais de 5 meses, férias e décimo terceiro em atraso. Porém, o sobrinho de Helinho do Povo resolveu atender o tio e demitir 208 pais de família. A medida visa deixar o novo governo sem culpa, desgaste ou responsabilidade.

Todavia, se por um lado famílias sem emprego tem que suportar o abandono e falta de compromisso de campanha, um pequeno núcleo terão seus salários aumentados. Isso mesmo, enquanto o governo se nega ao pagamento de salários e demite pais de famílias, uma casta de privilegiados terão seus salários ampliados, conforme um dos projetos de lei enviado.

Isso mesmo, ao mesmo tempo que demite, Hélio promete aumentar o salário de quem fica!

NOTA DO BLOG

Não apoio o governo. Não concordo com o modelo de gestão que se direciona contra o povo. Confesso, que por algum tempo me enganei, foi iludido com discurso barato de que as ações eram em favor da coletividade e, por isso, já me arrependi e me desculpei publicamente.

Contudo, me surpreendo com tanta falta de respeito, especialmente de quem defendeu, se expôs, criticou injustamente outros por divergências. E, que agora, estão no aeroporto da desilusão, por terem acreditado num falso argumento, num falso profeta, numa falsa promessa de campanha, num falso líder.

Nós temos que ter consciência, que as pessoas devem nos convencer pelo exemplo: quem trabalha com agricultura, sabe quantos grãos e o tempo de germinar; quem lança as redes em alto mar, sabe o lugar exato para fisgar os peixes. Entretando, quem mentiu a vida toda, só tem como exemplo a mentira, a corrupção moral e a perseguição.

Sempre desejei uma Guamaré prospera, com oportunidade e dignidade, não isso que temos hoje, uma cidade de pedintes, de um povo amedrontado e refém de migalhas. Um povo que se fez indigno.

Sou um sujeito com defeitos, nunca me julguei perfeito. Contudo, quando me deparei com a certeza de que os defeitos daquele que um dia acreditei se chocavam comigo, defeitos esses que não tenho, pulei fora.

Para quem não acreditou digo que não desista. Quem foi enganado uma pena que lhe faltou melhor reflexão. Quem se enganou, você já sabia que era assim, teve exemplos e mostras do que se desenhava.

Enfim, para os 208 pais de famílias minha solidariedade.