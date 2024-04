PRESIDENTE DO MDB NO RN, WALTER ALVES REAFIRMA APOIO À REELEIÇÃO DE ZÉ ANTÔNIO EM MACAU

Após circular em grupos de WhatsApp a informação de uma suposta reunião do ex-prefeito de Macau, Flávio Veras (MDB) com o diretório estadual do MDB em Natal, o presidente estadual do partido e vice-governador Walter Alves, desmentiu o boato.

Em contato com o médico Zé Antônio Menezes na manhã desta sexta-feira (12), Waltinho reafirmou o apoio do partido à pré-candidatura à reeleição do prefeito.

“Logo, logo estaremos aí em Macau, uma cidade de um povo acolhedor, onde o MDB tem um legado histórico. Vamos caminhar nas ruas com o prefeito Zé Antônio, porque acreditamos na sua capacidade de trabalho para a cidade seguir em frente”, declarou o vice-governador em contato com o blog.

Celso Amâncio