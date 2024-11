PROARTE: FINAL DE ANO COM APRESENTAÇÕES DE DANÇA, TEATRO, MÚSICA E EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS

Mais um ano vai se encerrando e a Escola de Arte e Cultura – PROARTE já está com o belíssimo recital de final de ano ensaiado e está a coisa mais linda.

Vem com a gente prestigiar as apresentações de dança, teatro, música e exposição de artesanatos; frutos dos trabalhos desenvolvidos durante o ano de 2024 no PROARTE.

Serão dois dias de apresentação, em Guamaré/Centro e em Baixa do Meio. A participação da comunidade é de extrema importância neste momento especial.

Confira:

27/11: PROARTE Baixa do Meio

Praça da Juventude – 18:30

28/11: PROARTE Centro

Centro de Convenções – 18:30

