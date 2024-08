PROCISSÃO MARÍTIMA E TERRESTRE ENCERRAM AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES

A população católica foi ao mar e as ruas da cidade expressar seu amor, sua gratidão no encerramento das festividades de Nossa Senhora dos Navegantes. Uma linda procissão marítima e terrestre foi feita pelos os devotos demostrando sua fé e devoção num cortejo belíssimo que emocionava a quem olhasse no encerramento da festa da padroeira dos pescadores.

Os festejos em homenagem à santa iniciaram desde o ultimo dia (08), com procissões, novenas, batizados e missas na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. O encerramento aconteceu nesta quinta-feira (15), com a celebração de uma missa, celebrada pelo o Padre André Sabino, reitor do seminário orionita -Itapipoca/CE..

Muitas famílias pararam para ver o cortejo pelas as ruas da cidade, fies se emocionaram com a passagem da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. A procissão e missa, contou com a presença de autoridades politicas e religiosas que participaram da procissão marítima e terrestre. Além do povo católicos que não se cansavam de glorificar a Deus e agradecer pela a vida.

Segundo o Padre Gilvan Bezerra, paroquio da cidade, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, é um dos eventos mais aguardados pela população e pelos os pescadores durante todo o ano, e representa um momento de renovação para as famílias da comunidade.

Este ano a comemoração religiosa da padroeira dos marítimos teve como tema: “Maria, modelo de oração e esperança para os cristões”. Para os devotos esta celebração tem sido uma oportunidade de provocar, em todos os cristãos, um olhar de fé e piedade para Nossa Senhora dos Navegantes.

Fotos da celebração da missa: Pascom

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: