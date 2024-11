PROCURA-SE A SAVEIRO DE HÉLIO: ALGUÉM VIU, ALGUÉM AVISTOU?

Imagem ilustrativa

A assessoria da campanha do Prefeito eleito Hélio Willamy tem se rebolado para justificar gastos surreais com despesas de combustível, especialmente após o parecer técnico da Justiça Eleitoral encontrar diversas irregularidades que levaram a conclusão pela reprovação de suas contas de campanha, nos autos do PCE nº. 0600313-13.2024.6.20.0030.

Os apontamentos formulados pelo Setor Técnico da Justiça Eleitoral destacaram a ausência de elementos capazes de comprovarem os gastos eleitorais com locação de bens móveis, locação de veículo e combustível.

É importante destacar, que antes dessa conclusão foi ofertada oportunidade ao candidato para apresentação de justificativas. Contudo, as informações e documentos não foram suficientes para convencer o responsável pela análise.

Com a emissão do parecer técnico, restou demonstrada irregularidade e o encaminhamento para DESAPROVAÇÃO das contas, uma vez que as falhas analisadas em conjunto comprometeram o controle, a integralidade e a confiabilidade das contas ora apresentadas. Ou seja, é impossível confiar nas contas em razão da existência de tão fortes irregularidades, não ocasionando confiança nos dados apresentados.

Ao final, opinou pela devolução de R$ 27.935,32 ao Tesouro Nacional.

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.

Dentre as várias inconsistências chamou atenção a contratação da empresa D S DA SILVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 32.126.755/0001-23, que não é proprietária de nenhum dos veículos que supostamente serviram a campanha.

A curiosidade se estende ao fato dessa empresa ter como sede um apartamento na cidade de Parnamirim/RN, o que parece ser um ambiente incomum para quem promove locação de veículos:

Não fosse suficiente, a empresa relaciona em seu endereço eletrônico serviços de fretes e mudanças: [email protected].

E não para, dos diversos veículos “locados”, nenhum, absolutamente nenhum são de propriedade da empresa, conforme demonstra registro de CRLV em outra titularidade.

DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

O parecer destaca ainda, um grande volume de combustível semanal gasto por veículo em um curto período de tempo, correspondente ao fornecimento de gasolina, álcool, diesel S10 e S500. Pior, que dentre os veículos listados somente a Saveiro, placa FLP4D57, tem como combustível gasolina.

Em manifestação, o prefeito Hélio disse que o veículo Saveiro não registrou gastos excessivos, vez que automóvel servia ao “transporte de material e estruturas de bandeiras e banner para os eventos diários realizados nas campanhas de visitação nas comunidades”. E mais, que veículo percorreu mais de 6.000 km para atender essas finalidades de campanha.

Os registros apontam para o consumo de 941,57 litros de gasolina, com valor total de R$ 6.299,22, em comprometimento aos recursos públicos do fundo de campanha.

Ocorre que, considerando a quantidade de litros abastecidos (941,57) e a média de quilômetros que o veículo perfaz com 1 litro de combustível (12,9 km/l), pode-se assegurar com extrema facilidade e para além da dúvida, que a Saveiro tinha autonomia para percorrer 12.146,253 km/l.

Considerando que a abertura da conta se deu em 19/8/2024, restaram 41 dias para realização das despesas. Por assim, era preciso o veículo Saveiro da campanha de Hélio Willamy percorrer diariamente 296,25 km, entre 19/8 a 6/10.

NOTA DO BLOG

O Parecer Conclusivo da Justiça Eleitoral passou a circular em grupos de WhatsApp e virou motivo de preocupação, ante a constatação do absurdo identificado e justificado. Primeiro, pelo fato do candidato Hélio Willamy não ter praticado atos de campanha diária, ou seja, ele não visitou todas as comunidades e nem praticou atos de campanha diário, nem mesmo sua militância; segundo, em Guamaré não se viu essa Saveiro funcionando a serviço da campanha do então candidato.

A expressiva e desarrazoada quantidade de gasolina gasta na campanha de Hélio, possibilitaria a realização de mais de 5 (cinco) viagens de Guamaré a capital do país (Brasília/DF), distante 2.337,6.

Os fatos são graves e merecem o mais profundo esclarecimento, vez que se trata da lisura da campanha. Por isso caro leitor, seu comentário é importante, nos informe: você viu a Saveiro de campanha de Hélio?