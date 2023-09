Professore e coordenadores de Guamaré participam de I Ciclo de Práticas Metodológicas Inovadoras em Macau

De 11 a 13 de setembro, professores da rede municipal de ensino de Guamaré participam do I Ciclo de Práticas Metodológicas Inovadoras para o ensino de Ciências e Biologia da Costa Branca Potiguar. O encontro é voltado para professores de Ciências e Biologia dos anos finais e acontece na sede do Instituto Federal (IFRN) de Macau.

Temas como o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, novas práticas de ensino são alguns dos assuntos abordados durante dois dias de formação. A prefeitura de Guamaré e a secretaria Municipal de Educação e Cultura apoiam a participação dos professores.

O evento apresenta aos professores e coordenadores novos conhecimentos para compreender, utilizar e promover uso de tecnologias digitais de informação nas diversas práticas docentes. Além disso, a participação em eventos como esse, valoriza a formação permanente para o exercício profissional e estimula o desenvolvimento de aulas mais atrativas, criativas e dinâmicas.

A formação é uma iniciativa do grupo de pesquisadores integrantes diretório do CNPq Brasil do BIODEOSA – Biociências no Desenvolvimento Socioambiental da Costa Branca.

Essa ação busca fomentar uma melhor compreensão da relação entre teoria e prática com ênfase na formação humana integral que prepare os estudantes da região para uma participação ativa e tomada de decisão consciente em relação às questões sóciocientíficas que norteiam a nossa sociedade.

Esse ciclo de palestras conta com o apoio da 6ª Direção Regional de Educação e Cultura e está alinhada à Resolução CNE/CP Nº 1, de 27 de outubro de 2020 que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica.

