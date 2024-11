PROJETO AMBIENTAL RETIRA 100 QUILOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PRAIA EM GUAMARÉ

O Projeto Vale Sustentável realizou nesta quarta-feira (27), a limpeza da praia Ilha do Presídio, em Guamaré, no Rio Grande do Norte. A equipe fez a retirada de 100 quilos de resíduos sólidos que foram descartados inadequadamente próximos ao mar e no manguezal. O Vale Sustentável tem como entidade executora a Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos (ANEA), em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Entre o material encontrado estão garrafas de água e de óleo, latinhas de bebidas alcoólicas, fraldas, tecido, cadeira, sachês, armadilha para captura de lagosta e outros.

Esta é a segunda ação deste tipo realizada este ano em Guamaré. O coordenador do projeto, Elisângelo Fernandes, observa uma mudança de mentalidade na sociedade. “Em março, na semana mundial da água retiramos da Ilha do Presídio cerca de 350 quilos de resíduos, nesta atividade foram em média 100 quilos. Isso mostra que as ações têm alcançado nosso objetivo que é conscientizar a população sobre o descarte correto”.

A limpeza foi concluída pelos técnicos do projeto e representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Secretário Adjunto de Meio Ambiente, Diôgo Câmara, participou da atividade. “Temos observado a diminuição de resíduos coletados, isso mostra a importância das limpezas, mostra a manutenção do meio ambiente, preservando a fauna e flora local”, afirmou.

Acompanhando a limpeza da praia, a bióloga Mahara Cirne, destacou a ação. “Este lugar precisa ser preservado pela sua biodiversidade, por sua importância econômica como as atividades de pesca artesanal e turismo. Os resíduos coletados ficam agora sob a responsabilidade da prefeitura para a destinação correta”, disse.

Fotos: Jaqueline Rondon