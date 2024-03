PROJETO PORTO-INDÚSTRIA VERDE É APRESENTADO EM GALINHOS

Representando a governadora do RN Fátima Bezerra, o Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado Pereira, apresentou em audiência pública as autoridades e a população de Galinhos, que compareceram a Câmara Municipal, na manhã desta quinta-feira (21), o projeto do Porto-Indústria Verde.

O projeto será implantado no município de Caiçara do Norte, para atender as demandas no uso de fontes de energia renovável, com geração de renda, desenvolvimento da infraestrutura regional, melhoria do uso dos recursos naturais e redução das emissões de carbono, mas beneficiará a cidade de Galinhos com ocupação de 23% de sua área territorial.

O secretário Jaime Calado, foi quem apresentou o detalhamento técnico e o cronograma do projeto para o público presente. Segundo ele, o Porto Verde está orçado em R$ 5,6 bi e despertou o interesse de investidores nacionais e estrangeiros que poderão aportar divisas na economia do Rio Grande do Norte.

O projeto será pioneirismo nacional no campo da energia eólica, o primeiro porto brasileiro votado para energia offshore. A meta da administração estadual é concluir a primeira etapa da implantação do projeto até o final do terceiro trimestre de 2026 (cais, acessos, píer, baia de evolução e canal de acesso), para o suporte aos setores eólico, marítimo, contêineres, cloroquímico, descomissionamento de plataformas O&G (Óleo e Gás) e reciclagem e processamento de pescados.

Participaram da apresentação do projeto Porto – Indústria Verde, além do o Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado e comitiva, o prefeito de Galinhos, Francinaldo Cruz, o presidente da Câmara, vereador André Wallace, demais vereadores, Hudson Matias, secretários de governo, lideranças politicas e religiosas, e a população que compareceu em peso no plenário da Câmara Municipal, para assistir a apresentação do Porto Indústria Verde do RN.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: