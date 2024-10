PROJETO TESOURO CULTURAL: ABERTA AS INSCRIÇÕES DAS OFICINAS DE FOTOGRAFIA; AUDIOVISUAL E LITERATURA DE CORDEL

Estão abertas as inscrições para as oficinas de Audiovisual, Fotografia e Literatura de Cordel do Projeto Tesouro Cultural. As Oficinas ocorrerão nos dias 19,20, 26 e 27 de outubro, na Escola Legislativa da Câmara Municipal, com idades a partir de 15 Anos.

Faça sua inscrição agora mesmo através do WhatsApp: (84) 98170-4121.

O Projeto tesouro Cultural tem a Realização: Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Ponta do Tubarão. ( @associacaopontadotubarao). Fundação de cultura Câmara Cascudo. Fundação José Augusto. @culturarnfja – Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

@governodorn. Patrocínio: Neoenergia ( Cosern) @neoenergia_oficial – Instituto Neoenergia @institutoneoenergiaoficial – Apoio: Centro AMA-GOA de Cultura e Meio Ambiente. @centroamagoa – Câmara Municipal de Guamaré.