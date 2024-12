PRONTOS PARA A POSSE: ELEITOS EM PENDÊNCIAS, ALTO DO RODRIGUES E CARNAUBAIS ESTÃO DIPLOMADOS

Na manhã desta quinta-feira, 19 de dezembro, no plenário do Tribunal do Júri, no Fórum da 47ª Zona Eleitoral, no município de Pendências, com cerimônia sob o comando do juiz eleitoral Dr. Nilberto Cavalcanti, foram diplomados os eleitos no pleito eleitoral de outubro, nas cidades de Pendências, Alto do Rodrigues e Carnaubais.

Pela cidade de Pendências, foram diplomados a prefeita Dra. Lays Helena e seu vice, Gilberto Fonseca, além dos nove vereadores eleitos. Em Alto do Rodrigues, a prefeita Dra. Raquel Lemos e seu vice, Richard Vanuti, também receberam seus diplomas, juntamente com os nove vereadores eleitos para a legislatura 2025/2028.

Em Carnaubais, o prefeito Dr. Gleudinho Benevides, o vice-prefeito Wanderley Mendes e os nove vereadores eleitos foram diplomados na cerimônia. Convidados, familiares, amigos dos candidatos diplomados nos três municípios, além de lideranças políticas e autoridades prestigiaram o evento.

O prefeito de Pendências, Flaudivan Martins Cabral e prefeita de Carnaubais, Marineide Diniz estavam na mesa de autoridades, juntamente representantes da Justiça Eleitoral. Discursos emocionantes dos três prefeitos diplomados marcaram o evento.

