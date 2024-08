PSDB E MDB REALIZAM CONVENÇÃO EM GUAMARÉ NESTE SÁBADO, 03

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) anunciaram para o próximo dia 3 de agosto, a partir das 16h, no Caicão (Ginásio Aldemir Miranda), a Convenção Municipal para as Eleições de 2024, que irá homologar as candidaturas das legendas.

Durante a convenção, PSDB e MDB irão deliberar sobre a Coligação Majoritária, apresentar as candidaturas a Prefeito e Vice-Prefeito. O pré-candidato já anunciado para encabeçar a chapa majoritária é o nome do ex-prefeito Hélio Willamy. Já a vice é uma indicação do MDB, que apresentou o nome de Marciclécia de Melo Santiago, esposa do vereador Gustavo Santiago.

Além da apresentação da chapa majoritária, serão escolhidos os candidatos a vereadores, bem como os números e nomes de todos os candidatos nas urnas. Haverá também a indicação de representantes da coligação e delegados.