PUBLICITÁRIO GRADUADO PELA UERN ASSUME SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EM ALTO DO RODRIGUES

Raffael Pereira, publicitário formado em Comunicação Social pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), foi anunciado como o novo secretário de Comunicação de Alto do Rodrigues. Com 17 anos de experiência no setor, Raffael é reconhecido por sua atuação em toda a região, destacando-se como um profissional técnico e respeitado no mercado.

Ao longo de sua carreira, acumulou vasta experiência tanto no setor privado quanto na comunicação institucional. Atuou em projetos estratégicos de grande impacto, gerenciando campanhas e fortalecendo a imagem de empresas como Grupo Oitava Rosado, Tchê Restaurante e, mais recentemente, o Grupo Thermas, que inclui os hotéis Casa do Mar, no Ceará, e Thermas, em Mossoró.

Raffael agradeceu à prefeita Raquel pela confiança depositada em sua nomeação e destacou sua visão para a comunicação do município. “É uma honra assumir este desafio. Meu compromisso é tornar a comunicação de Alto do Rodrigues mais eficiente e próxima do povo, pautada na transparência e no diálogo com a população”, afirmou.

Com sua experiência e dedicação, Raffael Pereira chega para modernizar e fortalecer os canais de comunicação da gestão, contribuindo para aproximar ainda mais a administração municipal dos cidadãos e consolidar a imagem de Alto do Rodrigues como referência em gestão pública.

A prefeita Raquel acertou ao fazer uma escolha técnica e estratégica para a Secretaria de Comunicação, reafirmando seu compromisso com uma gestão transparente e moderna.

Ismael Sousa