QUANDO O ARROGANTE INDOMÁVEL GOLIAS CAIU PRA DAVI

A narrativa de Davi e Golias, é encontrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, na Bíblia, é uma das histórias mais emblemáticas sobre desafios aparentemente insuperáveis.

O confronto acontece no Vale de Elá, onde os filisteus desafiaram os israelitas para uma batalha decisiva. Golias, um guerreiro filisteu de mais de dois metros e noventa de altura, propôs que um homem de Israel lutasse com ele para decidir o resultado da guerra.

Davi, ainda jovem e inexperiente em combate comparado aos seus irmãos mais velhos que estavam na linha de frente, estava visitando o acampamento para levar provisões e ver como seus irmãos estavam. Ao ouvir o desafio de Golias, ele se ofereceu para lutar, apesar das objeções de Saul, o rei, e de outros soldados.

A coragem de Davi não derivava de uma habilidade superior em armas ou táticas de combate. Em vez disso, sua coragem era fruto de sua fé inabalável no Deus de Israel. Davi recusou a armadura oferecida por Saul, escolhendo enfrentar Golias com sua funda e cinco pedras lisas que pegou de um riacho.

Este ato de fé e a escolha de armas simples podem ser interpretados como uma demonstração de sua total confiança em Deus, e não em armamentos humanos. A história destaca que, enquanto Golias confiava em sua força e armadura, Davi confiava no Senhor.

A partir dessa história, pode-se extrair a ideia de que os obstáculos na vida podem ser enfrentados com sucesso quando se tem fé e coragem. Assim como Davi, os indivíduos são encorajados a enfrentar seus “gigantes” diários, não com medo, mas com confiança na assistência e no poder de Deus.

NOTA DO BLOG

A luta entre Davi e Golias mostra que nem sempre o maior e mais forte vence, nem aquele que se sente um Deus entre os mortais ou que confia toda sua força no dinheiro para corromper tolos e famintos prospera.

A história de Davi embora se reporte ao passado, parece bem atual e vivente, no conflito entre a arrogância, medo, perseguição, covardia daquele que se julga Golias frente aos vários Davis, representado por pessoas humildes que se sentem cansadas, humilhadas, feridas e abandonadas, mas, que estão a prova na luta pela sua sobrevivência e de seu povo.

Contudo, as armas do momento vão além da fé e da coragem, surgem da consciência e da escolha por aquilo que é melhor, afastando-se do que não nos faz bem, mas, com a alma inquieta para encontrar o caminho certo.

Então, quando você se deparar com quem se acha imbatível, indestrutível e que canta seu êxito antes do tempo, pode ter certeza que o medo é maior que sua possibilidade de conquista. Lembre-se, que esse tem um enorme passado pela frente, edificado a base da enganação, trapaça e traição de muitos, público hoje bem maior do que aqueles que lhe acompanha.

Será tempo de o arrogante indomável ser dragado pelos seus atos, pois a força do povo é bem maior do que ele.