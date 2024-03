QUEDAS E OSCILAÇÕES DE ENERGIA CAUSAM PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS EM GUAMARÉ

A população de Guamaré têm amargado prejuízos significativos em razão das constantes quedas no fornecimento de energia elétrica, ou de oscilações na tensão da rede. Um problema que se tornou rotineiro na cidade, e isto têm causado transtornos e prejuízos irreparáveis aos comerciantes e moradores do município que são obrigados a se socorrer da vela, lampião ou mesmo de alguma lanterna.

Na ultima terça-feira (27), por volta das 22h postes da linha de Alta Tensão (69.000 volts) foram derrubados por vândalos, para roubar os fios da rede elétrica. Acreditem se quiser… Cerca de 7.581 clientes, incluindo uma geradora de energia eólica, ficaram sem energia.

Ontem, dia 28, há quem afirme que a ação se repetiu mais uma vez, e por volta das 23h à cidade voltou a ficar sem energia, e por varias vezes a rede ficou com oscilações na tensão. A queima de equipamentos em muitas residências do município foi inevitável.

PREJUÍZO IRREPARÁVEL

Hoje, as redes sociais e os grupos de WhatsApp expressa tamanha indignação, diante das perdas de eletrônicos e eletrodomésticos, em sua maioria, por parte de pessoas de baixa renda, que não tem nem como consertar ou procurar a Cosern, para reclamar ou tentar o reembolso.

Há meses que este tipo de vandalismo está acontecendo entre as linhas de transmissão entre as cidades de Macau e Guamaré. Os bandidos estão brincando com as forças de segurança da região, tendo em vista que é recorrente esse tipo de crime, e como disse no preâmbulo, o problema da falta de energia em Guamaré virou rotina, sem escolher dia e hora.

Como fazer uma pergunta não é pecado e nem ofende, a população que foi e está sendo afetada, quer saber quem vai pagar ou se responsabilizar pelos os prejuízos causados aos moradores com queima de equipamentos, pelas as constantes quedas de energia em Guamaré?

FURTO DE CABOS E FALTA DE ENERGIA

De acordo com a Neoenergia Cosern, de 1º de janeiro a 28 de fevereiro deste ano, o Centro de Operações Integradas (COI), da distribuidora registrou 225 faltas de energia provocadas por furto de cabos e de outros equipamentos da rede elétrica em todo o estado.

O crime já deixou 430 mil potiguares sem energia por até cinco horas, em média, em residências, hospitais, escolas, delegacias, sem abastecimento de água, internet e outros serviços essenciais. Em 2023, cerca de 800 mil potiguares foram afetados pelo crime de furto de cabos da rede elétrica.

A população pode denunciar, de forma anônima e segura, à Polícia Militar, no telefone 190, e no 116 da Neoenergia Cosern. Por questão de segurança, as pessoas nunca devem se aproximar da rede elétrica.

NOTA DO BLOG

A população pode ajudar e muito a Policia Militar e Policia Civil no combate a estes tipos de crimes na cidade e região, enviando através do WhatsApp ou ligação das forças de segurança, a saber:

Policia Militar de Macau: (84) 99691-8860

Policia Militar de Guamaré: (84) 99936-9126

Disque Denúncia Polícia Civil: 181

Disque Denúncia Central Policia Militar: 190

A polícia garante que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.