QUEM CONFIA EM DEUS E NO POVO, SEMPRE ESPERA O MELHOR

“Fui impedido por 4 anos de atender no hospital como médico, voltei como prefeito pra fazer a maior obra da história desse hospital.” A frase do Prefeito Zé Antônio demonstra quanto é forte sua esperança e firme o seu propósito de servir ao povo.

É preciso relembrar, que durante o governo de Túlio Lemos, Zé Antônio foi impedido de atender seu povo, numa clara tentativa de atrapalhar a missão do atual gestor: assistir à população de Macau.

Assim, por penosos 4 anos, para não abandonar as grávidas, “suas buchudinhas”, foi preciso um moroso percurso que não haveria de se impor ou fazer desistir, levando as pessoas e Dr. Zé a viajar para cidade do Assú/RN.

Hoje a realidade é outra, Dr. Zé se tornou Prefeito de Macau, fazendo as gestantes permanecerem na sua cidade. Além disso, investiu maciçamente na saúde pública de Macau, com destaque: construiu a UBS de Diogo Lopes; reformou a UBS do Valadão; criou a Policlínica e Centro de Reabilitação de Fisioterapia; investiu mais de 2 milhões no Hospital Antônio Ferraz, com inauguração da moderna ala clínica e anunciou a construção da UBS do bairro dos Navegantes, dentre outras.

Com Zé Antônio o movimento de saída da população em busca de saúde acabou. Atualmente são pacientes de outras cidades que buscam as unidades de saúde de Macau, sejam para realizar: raio-X, parto, vasectomia, dentre vários tipos de cirurgias.

A expectativa de momento é o início das cirurgias de catarata, serão em torno de 50 procedimentos somente no primeiro dia.

Quem acompanhou a inauguração das novas instalações do Hospital ontem, viu quanto o prefeito estava emocionado e empolgado com suas realizações. É manifesto o sentimento de adoração de Zé Antônio a Macau, o médico que escolheu aquela cidade para servir e cuidar, mesmo diante de tantas dificuldades impostas, porque quando um homem fechou a porta, Deus tratou de abre a janela.