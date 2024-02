QUEM OUSA DECIFRAR O ENIGMA DE MOZANIEL?

A Enigma foi uma máquina eletromecânica de criptografia usada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial que “embaralhava” as mensagens que eram transmitidas para que os aliados não conseguissem nenhuma informação caso as interceptassem. A quebra da Enigma e as informações obtidas com isso são dois dos grandes fatores que levaram ao fim da guerra em 1945, projetando o britânico Alan Turing como o pai da computação.

Passado quase 80 anos, o ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues, postou no instagram um texto enigmático, carreada de reflexão que deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. A mensagem fala de uma relação de amizade, de ofensa e perdão, de ferimento e cura e, principalmente, de cicatrizes:

“Dois amigos viajavam pelo deserto. No meio dessa difícil jornada que é viajar a dois em lugar tão inóspito, discutiram gravemente e chegaram à agressão física. O amigo que foi ofendido não disse nada. Ele não intensificou a tensão, apenas escreveu na areia: “HOJE, O MEU MELHOR AMIGO ME BATEU NO ROSTO”. Havia uma jornada a completar, e eles seguiram viagem. Depois de algum tempo, chegaram a um oásis. Ah, que frescor depois de uma longa jornada! Os dois entraram na água para um “banho da vitória”. Ali, o amigo que havia levado uma “tapa na cara” anteriormente começou a se afogar. O amigo que havia agredido, arriscando a própria vida, mergulhou e o salvou sem pestanejar. Ao recuperar-se do susto, o amigo que antes estava ofendido, pegou um canivete e escreveu numa pedra: “HOJE, O MEU MELHOR AMIGO SALVOU A MINHA VIDA”. Intrigado, aquele que se arriscara para salvar o amigo perguntou: “Por que, depois que o agredi, você escreveu na areia, e agora que o salvei, você escreveu na pedra?”. Ao que, sorrindo, o outro respondeu: Quando um amigo íntimo nos ofende, devemos escrever na areia, pois ali o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar a ofensa. Quando um amigo nos faz algo grandioso, porém, devemos escrever na pedra, cravar na memória e no coração, pois ali nem o vento e nem o tempo poderão apagar as marcas do bem recebido.

É induvidoso que a mensagem saiu do interior da alma de Biel, com direção e destino. Porém, quem é capaz de decifrar esse enigma? Quem é o ofensor e o ofendido? O que foi esquecido e o que foi escrito na memória do coração?

Os jogos estão apenas começando. Daqui até as convenções tudo pode acontecer, inclusive nada!