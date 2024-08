“QUERO VOCÊ, PREFEITO DE NOVO”: ADRIANO É RECEBIDO E ABRAÇADO PELO POVO DE LAGOA DE BAIXO

No último fim de semana, a corrida pela Prefeitura de Guamaré ganhou fôlego com uma série de atividades promovidas pelos candidatos das três coligações, que mobilizaram eleitores na sede e nos distritos da zona rural do munícipio.

Com estratégias variadas, que vão desde adesivaços e caminhadas até conversas corpo a corpo e panfletagens, os postulantes ao cargo de prefeito para os próximos 4 anos, buscaram se aproximar da população e apresentar suas propostas, em uma disputa que promete ser acirrada.

O candidato a prefeito do Podemos, Adriano Diógenes, juntamente com sua vice Lisete, os candidatos a vereadores, visitaram neste final de semana as famílias da comunidade de Lagoa de Baixo, levando a mensagem de que juntos podemos mudar Guamaré.

Adriano foi bem recepcionado e abraçado pelas as famílias da comunidade. Em cada aperto de mão, em cada abraço, era visível ver no olhar o sentimento de gratidão e a empolgação dos moradores da comunidade que quer Adriano de novo ao lado do povo.

A visita teve início às 15h da tarde e se estendeu até a noite, instante em que os candidatos encontram portas abertas e foram muito bem recebidos por cada família da comunidade.

O ponto marcante da visita foi quando um senhor esperou até as 23hs na calçada a passagem de Adriano por sua casa, tendo dito:

“Adriano, você é a nossa esperança, já conheço suas propostas, acompanho suas lives pelo celular dos meus netos, conheço seu coração. Esse povo que tá na prefeitura, já teve oportunidade de fazer pela nossa cidade e não fez. Hélio prometeu água e deu cede, prometeu esporte e deixou um estádio caindo em cima dos jogadores, prometeu dignidade e entrega perseguição. Tenho uma filha que trabalha na prefeitura, que é obrigada a republicar as coisas deles, que não pode comentar na foto de um amigo, que é intimada a ir pra os movimentos políticos. Isso não se faz, as pessoas devem ser livres para escolher. Digo mais, olhe minhas mãos, foram com elas que criei meus filhos, quem não luta pelo quer, tem que aceitar o que vier, Guamaré não pode mais ter medo, tem que dizer o que quer, as pessoa tem que se mostrar. Eu quero você, prefeito de novo.”