RANKING DE EFICIÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO DATAFOLHA DESTACA MACAU ENTRE OS MELHORES DO RN

A pesquisa Ranking de Eficiência dos Municípios, realizada pelo Instituto Datafolha em todo país, com base na análise das contas das prefeituras brasileiras, revelou que Macau tem uma das administrações mais eficientes do Rio Grande do Norte.

No ranking publicado no jornal Folha de São Paulo e pelo portal UOL, o município de Macau figura entre as 25 cidades mais bem administradas do estado, a frente de Natal, Mossoró, Assu e João Câmara.

“Para nós, que enfrentamos dificuldades financeiras de todo tamanho, com dívidas para pagar e queda na receita, esse reconhecimento em nível nacional e vindo de quem veio, é mais um motivo para a gente trabalhar ainda mais para elevar o nome de Macau”, destacou o prefeito José Antônio Menezes.

Fazer mais com menos

Segundo a pesquisa Datafolha, a prefeitura de Macau conseguiu entregar mais serviços de saúde, educação e saneamento com menos dinheiro em caixa. O município perdeu R$ 1 milhão e 800 mil mensais em sua receita com a queda de 90% no repasse dos royalties do petróleo.

“Nós recebemos a prefeitura endividada, com salários atrasados, pagamos tudo e conseguimos manter o salário em dia e hoje as dívidas com fornecedores são honradas”, explica o prefeito.

Macau também está com o nome sujo no CALC, que é o SPC das prefeituras, “que só nos permite receber emendas para a Saúde, mesmo assim, ampliamos o atendimento com mais médicos e mais serviços, reformamos e equipamos o Hospital e colocamos em funcionamento os onze Postos de Saúde da cidade”, revela José Antônio.

IDEB Melhor

Na educação, Macau alcançou a Melhor Nota do IDEB em toda região em 2023. “Nós reconstruímos as escolas, instalamos ar-condicionado em 80 salas de aula, pagamos o Piso Nacional do Magistério aos professores e garantimos merenda de qualidade todo dia, que antes faltava”, concluiu o prefeito.

