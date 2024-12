RESTAURANTE SABOR DA CASA: A MELHOR COMIDA CASEIRA DE GUAMARÉ E REGIÃO

A correria do dia a dia, muitas vezes, faz com que a gente opte por refeições mais rápidas, mas a vontade de uma comida caseira sempre bate mais forte.

Com uma variedade em carnes grelhadas o restaurante Sabor da Casa, também é um dos mais tradicionais da cidade, não só pela comida, mas pela história construída há mais de 15 anos de existência.

Reconhecido por ter um bom preço e sabor caseiro, o espaço oferece pratos como: Churrasco, feijoada, baião de dois, arroz refogado e colorido, macarrão espaguete ao molho, farofa tradicional, batata doce e macaxeira, saladas diversas, feijão tropeiro e muitas outras opções.

O restaurante Sabor da Casa é conhecido por sua boa culinária, e o atendimento pelo o próprio Cição e demais funcionários, dispensa qualquer comentário. É top!

Localizado na Rua: Professor João Batista – nº 204, o estabelecimento tem uma vista encantadora para o Rio Miassaba, o cardápio agrada a todos, já que conta com uma infinidade de saladas bem coloridas, pratos quentes e ainda sobremesas deliciosas.

Faça-nos uma visita e comprove o que estamos anunciando. Instagram: @restaurantesabordacasa­_guamare – WhatsApp: (84) 99183.4085

NOTA DO BLOG

O restaurante Sabor da Casa informa que estará presente no 2º VeloCross com o Restaurante Itinerante. O evento acontece neste próximo final de semana (domingo, dia 15), em Guamaré.

Não precisa os desportistas sair do CT MN local do evento para fazer suas refeições. O proprietário Cição montou uma estrutura para atender a todos, sem perder a emoção de ver de perto as motos voadoras.

Veja o cardápio:

REFEIÇÃO: 20,00 – Feijão tropeiro, arroz refogado, farofa carioca, vinagre, batata palha, creme de frango

PETISCO: 20,00 – Carne de sol acebolada

CALDO DE OSTRA: 10,00

MISTO QUENTE: 10,00 – Pão, queijo e presunto

CERVEJA LATA: 10,00 – Heineken

CERVEJA LATA: 5,00 – Devassa

ÁGUA: 3,00

REFRIGERANTE: 5,00 – Coca Cola, Fanta e Guaraná