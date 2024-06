REVIRAVOLTA EM JANDAÍRA: RICARDO PAULINO EMPATA TECNICAMENTE EM PESQUISA COM CANDIDATO DA PREFEITA

A política em Jandaíra segue pegando fogo, principalmente por se tratar de uma briga política entre pai e filha, como é o caso da Prefeita Marina Marinho e do seu pai, o ex-prefeito Fábio Marinho, que seguem apoiando candidatos opostos.

Saiu nesta quarta-feira, 05 de junho, o resultado de mais uma pesquisa, dessa vez realizada pelo Instituto Qualittá Pesquisas/Blog do Jadson, onde apontou o pré-candidato Ricardo Paulino em segundo lugar, bem próximo do pré-candidato Reginaldo Vitorino, inclusive pela margem de erro, estando empatados tecnicamente.

A pesquisa é a pauta das ruas de Jandaíra na manhã desta quinta-feira, 06, tendo em vista que a população acredita no resultado, já que é o que tem se comentando e visto pelas adesões desde que Ricardo e Marylia Câmara, filha do ex-prefeito Silvano (in memoriam) e irmã do líder da nação bicuda, o ex-vereador Wdagno Sandro, oficializaram a união e a chapa.

Como diz o ditado popular: o bambu tá gemendo. A política da terra do mel está em chamas!