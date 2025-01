RODRIGO MARCO: PREFEITO HÉLIO NOMEIA SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO

O Prefeito de Guamaré, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, nomeou através da portaria Nº 097/2025, publicada nesta quinta-feira (16), no Diário Oficial do Município, RODRIGO MARCO ANDRADE DE LIMA, no cargo de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado do município.

Nomear, NILMA DE CARVALHO CONRADO DE MORAIS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora do Centro Municipal de Ensino Rural Professor Darcy Ribeiro, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ANGELA CRISTINA DA SILVA LEMOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Vice Diretora do Centro Municipal de Ensino Rural Professor Darcy Ribeiro, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, MARIA CRISTIANE MIRANDA DOMINGOS, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Coordenadora de Escola Rural, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação.

Nomear, ANGELUS VINICIUS DE ARAUJO MENDES, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Chefe da Assessoria Juridica de licitacao e contratos, lotado (a) no (a) Procuradoria Geral do Município.

Nomear, ELIZABETH MORAIS DA SILVA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Administração.

Nomear, HISNAELLY DE MIRANDA BARBOSA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.