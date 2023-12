Roubo de motos e fios de alta tensão cresce assustadoramente em Macau e região salineira

Segundo a reportagem do portal Macauense, praticamente uma moto é roubada todo dia na cidade de Macau, a estatística revela que no Rio Grande do Norte cresceu assustadoramente o índice de roubos de motos, cerca de 98% nos últimos meses e a terra das salinas tem contribuído muito com esses números negativos.

Segundo o levantamento feito pelo o portal, pelo menos uma moto é roubada na região de Macau, na noite ultima dessa sexta-feira (08), roubaram uma moto Fan preta 160 CC, no moinho e ainda jogaram a vítima dentro da água de grau, sendo mais uma incidência.

A semana passada foram cerca de sete motos roubadas, a ilha de Santana é o bairro mais próximo e mais perigoso da cidade para a prática desse delito, várias motos já foram tomadas de assalto nessa região.

O blog da cidade ainda alerta que a situação não anda nada fácil para quem pilota moto e trafega no horário das 18 horas em diante nas estradas que cortam Macau. Dando continuidade na situação, tem o perigoso trajeto entre a BR 406 na entrada da cidade até as proximidades do Moinho, Motel Sedução, Alcanorte, Cohab, Papagaio, se estendendo até a entrada de Barreiras. Todo cuidado é pouco para transitar nessas localidades durante a noite. Não se arrisque.

Várias motos já foram tomadas de assalto durante esse horário nessas localidades, é quase certeza que o cidadão que trafega por essa região, no horário mencionado, poderá ficar sem a moto.

Na tarde da ultima sexta-feira, (08) a polícia militar andava fazendo buscas e abordagens nesses distritos da cidade na tentativa de coibir o absurdo e o assustador índice de roubos de motos em Macau. Duas pessoas foram presas na ocasião.

A sensação de insegurança e terror é muito grande, principalmente para quem perde o seu bem para os meliantes.

Nota do Blog Guamaré em Dia

É fato que a segurança pública de Macau precisa de um choque nesta área, aumentando o efetivo de homens nas ruas, pois as redes sociais e os grupos de whatsapp expressa uma preocupação por parte da população, e o poder público precisa investir para dar às famílias macauenses na sede e zona rural a sensação de segurança que hoje está em xeque.

Só para ser uma ideia na madrugada do dia 02/12 houve um roubo de fio de alta tensão na região de Macau deixando muitas residências sem energia. Dias após, também numa madrugada do dia 09/12, mais outra ocorrência envolvendo roubo de fios de alta tensão, desta vez foram além, que afetou até um parque eólico que passava energia nessa linha para a subestação Guamaré.

As ocorrências aconteceram entre as comunidades do Papagaio e a entrada de Diogo Lopes, distritos de Macau que chegou a afetar outros locais, como por exemplo, a cidade de Guamaré, a comunidade de Lagoa de Baixo, toda RN 401 (João Pedro Filho), e Baixa do Meio, ficaram sem energia por mais de 2 horas. Um prejuízo irreparável, pois os meliantes para realizar este tipo de ação criminosa devem usar provavelmente um caminhão modelo mulk numa ação de 2 ou 3 horas para retirar a fiação.

O que se ler nas redes sociais é alarmante, há uma insegurança, e quem está realizando esse tipo de furto de fios de energia de alta tensão na região salineira, são pessoas bem organizadas até mesmo logisticamente, pois os cabos são muito pesados, e segundo informação cerca de 800 metros foram furtados da companhia de energia.

Um leitor escreveu no grupo de whatsapp: “Prefeito Zé, nos ajude, estamos ilhados, bote a guarda para fazer umas rondas pela ilha de santana, aumente o efetivo de polia nas ruas, estamos presos em nossas casas, nenhuma lanchonete quer entregar na ilha, olha o que estamos passando, faça alguma coisa por nós antes mesmo da situação ficar insustentável”. Comentou.