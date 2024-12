RUÍNAS DO ABANDONO: O DESCASO COM O PATRIMÔNIO PÚBLICO EM GUAMARÉ

Em Guamaré não é difícil encontrar prédios públicos abandonados seja na sede ou nas comunidades espalhados pelo o município. Da série prédios público abandonados, hoje trago o que já é de conhecimento da população há anos, um prédio localizado bem no centro da cidade, mais um registro negativo da forma como o poder público trata seu patrimônio material.

O imóvel público onde deveria funcionar a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais, está há mais de uma década abandonado, a imagem é o retrato fiel do descaso e do enlace existente entre o poder público e os órgãos de fiscalização.

Curiosamente, o imóvel foi abandonado ainda na gestão do ex-prefeito Hélio Willamy, deixando evidente que a política pública do abandono em troca de aluguéis de imóveis com altos custos seriam um mecanismo para beneficiar seus aliados. Assim, desprezando a recuperação do patrimônio público, deixou clara a diferenciação entre interesse político e interesse público.

Os problemas não são poucos, de um simples olhar é possível identificar: janelas, portas e telhado danificado; rachaduras e infiltrações; deteriorização da pintura. O lixo acumulado dentro do prédio revela o descaso com a coisa pública, além de mau cheiro, atração de ratos, baratas e mosquitos que, por sua vez, aumentam o risco de doenças para as pessoas que moram perto do local.

Quem passa na principal avenida da cidade ver uma imagem além de uma imagem negativa o retrato da falta de zelo pelos administradores. A postura, contraria a legislação que diz que todo imóvel público precisa cumprir uma função social servindo a população, o que não podemos afirmar com esse imóvel que já funcionou o Polo UAB e a Secretaria de Indústria. E que, em breve deverá ser demolido por falta de cuidado, zelo e atenção ao patrimônio público.

NOTA DO BLOG

Como havia dito, o descanso administrativo não se resume somente a esse imóvel público, vários outros foram propositalmente esquecidos pelos gestores que governam nosso município a décadas. Quem duvidar basta observar ou perguntar aos desportistas acerca da estrutura do estádio de futebol.

E sem maiores esforços, pode questionar aos agricultores sobre a fábrica de polpas.

Em Guamaré tanto faz ser idoso ou jovem. Pouco importa ser ex ou atual o prefeito, o método é abandonar, é desprezar o patrimônio do povo, para ser bem modesto e econômico nas palavras.