SALA DO EMPREENDEDOR E SEBRAE OFERTA CURSO DE GESTÃO FINANCEIRA GRATUITA EM GUAMARE

A Prefeitura Municipal de Guamaré, através do programa Cidade Empreendedora, por meio da Sala do Empreendedor, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), oferta curso de Gestão Financeira para os empreendedores do município de forma gratuita.

Quem quiser discutir um pouco mais desse universo é só clicar: https://forms.gle/jGXysMdy6EeJiTPb9 para realizar a inscrição. Aperfeiçoe a gestão financeira do seu empreendimento, que terá a supervisão do Agente de Desenvolvimento, Francisco Menezes.

O curso será realizado entre os dias 22 e 25 de julho, das 19 às 22 horas, na sala de cursos do Centro Tecnológico de Guamaré – (CTG), com o instrutor Ramon.

Os Microempreendedores interessados em tirar dúvidas sobre sua empresa e outros assuntos, devem procurar a Sala do Empreendedor, que fica localizada na Rua Monsenhor José Tibúrcio Nº 17 – Centro. Ou falar conosco através do WhatsApp (84) 999687882. Horário de atendimento: 07h às 13h.