SÃO PAULO BATE O PALMEIRAS NOS PÊNALTIS E É CAMPEÃO DA SUPERCOPA DO BRASIL

O São Paulo é campeão da Supercopa do Brasil. Neste domingo, 4, em clássico paulista decidido no estádio do Mineirão, a equipe tricolor comandada por Thiago Carpini ficou no empate por 0 a 0 contra o rival alviverde e levou a grande final para os pênaltis.

Na disputa de pênaltis, quem brilhou foi o goleiro Rafael, que garantiu duas defesas – nas cobranças de Murilo e Piquerez. Com isso, o São Paulo festeja sua primeira Supercopa do Brasil e o primeiro título da temporada.

Com informações de Placar