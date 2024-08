SAÚDE DE GUAMARÉ: COM UMA MÃO NO SORO E OUTRA NA VELA!

O tempo não mente, mas revela! E a revelação é surpreendente quando se trata da cidade mais rica percaptamente do Rio Grande do Norte. O povo de Guamaré pede socorro, a saúde do município está literalmente com uma mão no soro e a outra na vela.

Não bastassem os salários dos profissionais da saúde com atrasados em mais de 3 (três) meses, a falta de medicamentos, as filas intermináveis em busca de exames e procedimentos.

Na sexta-feira (23), a empresa responsável pela colação dos veículos bloqueou via GPS 6 (seis) ambulâncias por falta de pagamento.

Dos veículos, 3 (três) se encontravam parado no Hospital Manoel Lucas de Miranda em Guamaré, 2 (dois) na UPA 24 no distrito de Baixa do Meio, e 1 (uma) no munícipio de Ceará Mirim.

Na última sexta-feira, o vereador Leandro Felix, foi até o local verificar a veracidade da informação, oportunidade que fez um vídeo que circula nas redes sociais mostrando o caos instalado na saúde do município.

O Vereador Leandro disse que teve dificuldade de encontrar os veículos, uma vez que estavam escondidos na parte interna do hospital, tendo um servidor revelado que as ambulâncias foram empurradas após o bloqueio.

O blog recebeu a informação que a empresa COSTEIRA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI responsável pelos bloqueios dos veículos encontra-se com cerca de 6 (seis) meses de atraso pela Prefeitura de Guamaré.

Com as ambulâncias paradas por falta de pagamento, o cidadão que precisar de uma urgência ou emergência está a mercê da sorte, nas mãos de Deus, uma vez que a saúde de Guamaré acabou.

Até quando a população de Guamaré precisará passar por este sofrimento? Até quando iremos viver este tormento, até quando ficaremos de braços cruzados?

Será meu Deus que os órgãos fiscalizadores não conseguem enxergar o que está acontecendo com o dinheiro da nossa cidade? Se aos olhos de quem poderia fazer algo é impossível, só resta ao povo, nesse momento oportuno dizer se essa saúde, se é esse modelo de gestão pública que deseja.

Além da reflexão, ao usuário do sistema municipal de saúde cabe escolher o dia de adoecer. Porque se for em Guamaré, com certeza encontrará médicos sem entusiasmos, falta de medicamentos e exames e, principalmente meios de serem transportados em caso de urgência e emergência.