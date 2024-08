SAÚDE NOS BAIRROS EM MACAU

A Prefeitura de Macau continua com os serviços da unidade móvel de saúde, levando ações da atenção básica em saúde aos bairros e comunidades. Nesta quarta-feira, 14, a equipe do PSF Porto II está atendendo ao lado da capela do Porto de São Pedro.

Consultas médicas, serviços de enfermagem com testes rápidos de HIV/AIDS, sífilis e hepatite, além de vacinação e atualização do cartão de vacina estão ocorrendo durante toda esta manhã.

No período da tarde, o serviço médico e de enfermagem se instala na Rua Areia Branca (Centro), a partir das 16 horas, com a equipe do PSF Porto I atendendo na unidade móvel.