SEGUNDA MOTOCICLETA COM QUEIXA DE ROUBO É RECUPERADA DURANTE BARREIRA POLICIAL EM GUAMARÉ

A 1ª CIPM, através do 3° Pelotão de Polícia Militar de Guamaré, recuperou mais uma moto com queixa de roubo durante barreira policial da edição CIDADE SEGURA no dia 29/08/24. Este é o segundo veículo que deverá ser entregue ao dono (a) após a barreira realizada que também resultou pela manhã na recuperação de outra moto e na prisão de um acusado de homicídio.

Segundo o Subtenente Jonhny Cruiff “desta vez a ação ocorreu durante a tarde, por volta das 16h30, quando o condutor foi abordado. Ao ser verificado o veículo foi constatado a restrição. Foi dado voz de prisão pelo crime de RECEPTAÇÃO (Art 180 do CPB). O condutor foi conduzido, juntamente com o veículo a 5ª DRPC para os procedimentos cabíveis”. Comentou.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar