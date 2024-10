SEM MEDO DO MASSACRE: ADRIANO REÚNE MULTIDÃO NA FESTA DA VIGÍLIA EM GUAMARÉ

As imagens não mentem, uma grande multidão pintou de verde o centro da cidade na noite desta quinta-feira (03) em Guamaré, durante a festa da “Vigília da Vitória”, marcando os últimos dias de campanha de rua do candidato a prefeito Adriano Diógenes.

O espaço foi tomado por uma grande multidão. Eram crianças, jovens, adultos e idosos vestidas com as cores do partido, com bandeiras e cartazes, rostos pintados e outros adereços, mostrando empolgação com a mudança proposta por Adriano e Lisete.

O movimento político foi marcado pelo clima de agradecimento, confiança e otimismo. Ao lado da candidata a vice-prefeita Lisete e dos vereadores, Adriano agradeceu a população de Guamaré, Baixa do Meio e das comunidades pela receptividade e destacou que a população sinaliza pela mudança.

Adriano ressaltou que foram dias árduos de muito diálogo com o povo e de constatação da dura realidade sofrida por parte da população: “o povo está passando fome. Alguém aqui já passou fome? O massacre prometido, já acontece em Guamaré”

O município de Guamaré pertence à 30ª zona eleitoral e possui 16.071 eleitores. A eleição acontece neste domingo, 6, com a votação no horário das 08h às 17h. A expectativa do TRE é que o resultado oficial com a totalização dos votos seja divulgado antes da 18h.