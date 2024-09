SEM RECEBER SALÁRIOS, MÉDICOS DEVEM DEIXAR DE ATENDER EM GUAMARÉ

Atrasos que se aproximam de cinco meses com os médicos, por parte das empresas contratadas e pela prefeitura de Guamaré, podem inviabilizar as escalas de atendimento no Pronto-socorro de Baixa do Meio e do Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda. Desestimulados, os médicos estão buscando plantões em outras cidades.

Guamaré sempre teve uma tradição de pagar bem e ter bons serviços de saúde. Na visita que o CRM fez ao PS de Baixa do Meio, um grande distrito da cidade, ficou constatado a boa estrutura, com faltas eventuais de alguns insumos. As condições de trabalho são, portanto, adequadas. Um clínico de plantão 24 horas atende cerca de 75 pacientes por dia.

Hoje, cinco médicos se revezam nas escalas, mas alguns já pediram redução dos plantões e estão procurando outras cidades. O Sindicato terá reunião com o prefeito na próxima terça-feira, dia 24, em busca de solução para o problema.

Se não houver quitação, eles podem abandonar o município.



Blog VirginiaCoelli