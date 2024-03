SEMANA MUNDIAL DA ÁGUA: PROJETO VALE SUSTENTÁVEL REALIZA LIMPEZA DA PRAIA DO PRESÍDIO EM GUAMARÉ

Foram colhidos 350 quilos de resíduos sólidos

Nesta terça-feira (19), iniciando as ações em alusão ao Dia Mundial da Água – 22 de março, a equipe técnica do Projeto Vale Sustentável retirou 350 quilos de resíduos sólidos da Praia do Presídio, no município de Guamaré. Preservar, reflorestar e conscientizar são os principais objetivos do projeto que é executado pela Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos (ANEA/RN), em parceria com a Petrobras.

Há exatamente 10 anos o Vale Sustentável vem atuado na restauração de áreas degradadas, na preservação dos ecossistemas e na melhoria da qualidade de vida da população.

O Coordenador do Projeto no RN, Elisângelo Fernandes ressaltou a importância da ação de limpeza realizada no município de Guamaré/RN, referendando que “Essa ação é de extrema relevância, uma vez que visa conscientizar a população local sobre a importância de destinar os resíduos sólidos aos locais adequados, evitando a contaminação das águas, dos manguezais e da fauna aquática que depende desses recursos para sobreviver”, friou.

A limpeza de praias e rios está na sua 4ª edição em Guamaré e conta com o apoio da Secretária de Meio Ambiente (Semurb). Garrafas pet, plasticos, garrafas de vidros, latas de refrigerantes, redes de pesca, lâmpadas, cabos de telefonia, roupas, isopo, carcaça de eletrodomésticos, tênis, sandálias, fraldas descartáveis, sacolas e até mesmo uma prancha de surf foram alguns dos objetos colhidos pela equipe. “Pedimos a conscientização da população, que ela entenda essa necessidade de cuidar do lixo, pois nossos mangues já estão contaminados”, afirmou a Secretária Adjunta de Meio Ambiente de Guamaré, Mohana Arnaud.

Nativo e guia de turismo na região, Hadison Gleyson, participou da atividade e destacou a importância do mutirão. “A preservação do meio ambiente é de responsabilidade de todos, lixo no lixo. O futuro e o planeta agradecem”, afirmou.

Fica na responsabilidade da Semurb fazer o descarte correto do material recolhido na ação.

O projeto Vale Sustentável é uma realização da @anearnoficial em parceria com @petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Fonte: Projeto Vale Sustentável