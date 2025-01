SERVIÇOS DA CENTRAL DO CIDADÃO DE MACAU ESTÃO TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS DEVIDO A PANE ELÉTRICA NO TRANSFORMADOR

A Central do Cidadão de Macau, importante prestadora de serviços essenciais à população, está com seus atendimentos temporariamente suspensos desde a última segunda-feira (27) devido a um problema técnico no fornecimento de energia.

A interrupção ocorreu após uma pane elétrica no transformador da rede que abastece a instituição. Segundo informações, uma equipe da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), foi acionada para investigar a situação na tarde de segunda-feira.

Durante a inspeção, foi identificado um vazamento de óleo no transformador, o que comprometeu o funcionamento do equipamento. A Cosern recomendou a substituição do transformador para garantir a segurança e normalizar o fornecimento de energia no local.

Com a necessidade de troca do transformador, os serviços da Central do Cidadão estão suspensos até que o problema seja resolvido. Ainda não há previsão exata para o retorno completo das atividades, mas a equipe técnica está empenhada em resolver a questão o mais rapidamente possível.

Enquanto o atendimento não é restabelecido, a população de Macau e cidades vizinhas, que dependem dos serviços da central para diversos atendimentos, tem sido orientada a buscar alternativas. A Cosern segue monitorando a situação e deve fornecer atualizações sobre o andamento da substituição do transformador nos próximos dias.

Fonte: Blog do Arafran